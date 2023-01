Frantuzoaica Caroline Garcia (nr. 4 mondial) s-a inclinat astazi in optimile de finala (7-6, 6-4) in fata polonezei Magda Linette (nr. 45 WTA) dupa aproape 2 ore de joc (1 ora si 57 min.). Paradoxal, Garcia a avut un bun inceput de partida (3-0) in aclamatiile micului ... citeste toata stirea