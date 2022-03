Optimile Europa League si Conference League

In turul optimilor Europa League, ieri, Olympique Lyon a invins-o in deplasare pe FC Porto cu 1-0, gol reusit brazilianul Lucas Paqueta (59). Eintracht Frankfurt a castigat si ea in deplasare, 2-1 cu Betis Sevilla, goluri Filip Kostic (14) si Daichi Kamada (32) pentru oaspeti, respectiv Nabil Fekir (30). Eintracht a ratat si un penalty, prin Santos Borre.Meciul Betis - Frankfurt s-a jucat ieri, deoarece azi este programat un alt meci in oras, Sevilla - West Ham. De altfel, pe parcursul zilei ... citeste toata stirea