Ovidiu Bic: "E cel mai frumos gol din cariera mea"

Mijlocasul Universitatii Craiova, Ovidiu Bic, cel care a inscris golul al doilea in victoria cu FCSB, a declarat dupa meci ca a fost cea mai frumoasa reusita din cariera sa. Bic marcase si in urma cu un an, in ultimul minut, in meciul din deplasare cu CFR Cluj, dar arbitrii nu i-au validat golul, desi mingea trecuse de linia portii, dupa ce lovise transversala."Ne bucuram foarte mult ca am reusit sa castigam. Ma bucur ca am inscris un gol foarte frumos si ca mi-am ajutat echipa. Este si