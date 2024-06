Ovidiu Mihaila, noul antrenor al echipei de handbal feminin a Craiovei

Ovidiu Mihaila este noul antrenor al echipei feminine de handbal SCM Universitatea Craiova. Tehnicianul de 50 de ani, care recent a reusit sa pastreze echipa CSM Vaslui in Liga Zimbrilor, in urma barajului, revine in Liga Florilor, unde a mai antrenat-o pe Gloria Buzau. El inlocuieste pe banca tehnica a formatiei din Banie pe Costin Dumitrescu, cel care fusese adus de la echipa masculine a Craiovei, aflata in liga secunda, pentru a-l inlocui pe Bogdan Burcea. Acesta a antrenat timp de 8 ani SCM ... citește toată știrea