De astazi, s-au terminat cu orice discutie, legala sau morala, privind palmaresul Universitatii Craiova. Curtea de Apel Timisoara a decis ce hotarase si Inalta Curte de Casatie si Justitie in privinta marcii Universitatea Craiova, respectiv ca palmaresul apartine entitatii care detine si numele, respectiv Clubul Sportiv Universitatea Craiova, de drept public, infiintat in 1948. Universitatea Craiova are 4 titluri de campioana, 8 Cupe ale Romaniei si o Supercupa. ... citeste toata stirea