Papp, dupa esecul cu Sepsi: "Toti am jucat prost"

Fundasul Universitatii Craiova, Paul Papp, a avut un discurs realist dupa esecul din turul semifinalei cu Sepsi, admitand ca el si colegii sai au facut un joc slab, ca unora dintre jucatori "li s-au urcat la cap victoriile din ultima perioada", iar esecul a venit in consecinta."Toti am facut un joc prost. Toti, toti! Mai ales in prima repriza. Asta este, mergem inainte, e un dus rece pe care trebuie sa-l uitam pentru ca luni ne asteapta un meci greu la Pitesti. Cred ca am fost neatenti, asa ... citeste toata stirea