Papu Gomez, campion mondial anul trecut cu nationala Argentinei, a fost suspendat doi ani pentru dopaj. El a picat un test antidoping in noiembrie 2022, inainte de Cupa Mondiala din Qatar, cand juca la FC Sevilla. Mijlocasul de creatie, in varsta de 35 de ani, a avut cele mai une evolutii din cariera la Atalanta Bergamo, iar recent a revenit in Serie A, la Monza.Gomez a ... citeste toata stirea