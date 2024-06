Paradela: "Sa vin la Craiova e cel mai bine pentru cariera mea"

Cubanezul Luis Javier Paradela (27 de ani) a ajuns in cantonamentul alb-albastrilor din Austria si se pregateste sub comanda lui Costel Galca. Paradela a dezvaluit ca negocierile au fost destul de dure si au durat mult, in cele din urma el acceptand sa semneze prelungirea contractului cu Deportivo Saprissa, pentru a fi lasat de campioana din Costa Rica sa vina sub forma de imprumut la Universitatea Craiova."Negocierile au fost destul de grele, ca sa fiu sincer, au fost vreo 15 zile de ... citește toată știrea