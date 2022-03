"Pase scurte..." - CFR Cluj, tot mai incoronata, tot mai detestata

Stim cu totii precautia vecina cu paranoia a lui Dan Petrescu, eficienta totusi pentru conectarea permanenta a echipei la meciuri. Retorica sa nu mai e enervanta, e amuzanta, a devenit folclor. Reiterata obsedant, in vestiar si in fata camerelor, a fost preluata si de jucatorii clujeni, tinuti in priza cu astfel de discursuri. Nu lipsesc tanguielile, majoritatea fara motiv real, si el menite, probabil, sa mentina motivatia, indiferent de avansul din ierarhie. Petrescu & co nu contenesc, sezon ... citeste toata stirea