Pase scurte / Pase lungi: Dupa un meci... urat!

Cu Alexandru Mitrita in teren, "Stiinta" este o echipa mediocra, care intr-o partida de Superliga poate crea cateva faze periculoase la poarta adversa, si furniza surprize placute. In absenta lui, completata de cea a lui Bancu si Screciu, Stiinta joaca nu incalcit, confuz, fara orizont tactic, cat... urat. Echipa pare lipsita de determinare, harnicie, busola, fara posesie, fara coerenta in defensiva, fara contraatac. Nu deslusesti niciun registru tactic. Incat niciun adversar nu se mai teme de ... citește toată știrea