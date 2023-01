Pase scurte-pase lungi: "Geana" a vorbit de castigarea campionatului!

Fost jucator al Universitatii Craiova, crescut ca fotbalist in Craiova, Eugen Neagoe si-a dorit, nu incape indoiala, sa ajunga intr-o zi antrenor la echipa cu care a castigat campionatul si Cupa in sezonul 1990-1991. S-a vorbit suficient de aducerea lui, nu usor de realizat, fiindca a fost pus in situatia de a-si rezilia contractul cu Universitatea Cluj, si in cele din urma dezideratul a fost atins. Ca au contat diligentele staruitoare ale lui Sorin Cartu, Pavel Badea si care au mai fost, nici ... citeste toata stirea