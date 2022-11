Pase scurte / Pase lungi: Luftul de pomina al lui Ivan Martic!

Asadar, "Soda" Ocna Mures (4 pct., locul 9 in seria 9 din Liga III), o formatie de amatori cumsecade, a reusit aseara un rezultat istoric (1-1) in fata celor de la CS Universitatea Craiova. Se intampla frecvent in Cupa Romaniei ca buturugile mici sa rastoarne care mari (vedem ce s-a intamplat in turul trei al Cupei Ligii din Anglia) daca echipa condusa de Mirel Radoi se considera asa ceva. Adica un "car mare". Cupa Romaniei era botezata canva copetitia K.O.. Desi se juca prost, de o parte si de ... citeste toata stirea