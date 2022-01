Pase scurte / pase lungi: Memoria -relativ buna- a lui Graeme Souness!

Despre internationalul scotian Graeme Souness se spune ca a avut o cariera stralucita, chiar emblematica la Liverpool (1978-1984), ca jucator, dar nu ca antrenor (1991-1994). A castigat 3 cupe europene (1978, 1981, 1984), ultima pe Stadio Olimpico la 30 mai 1984, in finala cu AS Roma (dupa executarea loviturilor de departajare). A venit la Liverpool, in ianuarie 1978, cand nu implinise 25 de ani, adus de managerul Bob Paisley, de la Middlesbrough, pentru suma record, la acea data, de 352.000 ... citeste toata stirea