Elvetienii chiar deranjati de infrangerea de la Bucuresti, in preliminariile pentru Euro 2024 si pierderea locului 1 in grupa I, care le asigura acum prezenta in urna a 4-a valorica a tragerii la sorti, nu fac o drama din ultimele rezultate ale "Nati" (3 remize consecutive si o "scufundare"). Selectionerul Murat Yakin s-a aratat dispus la o autocritica, dar si disponibil, in egala masura la continuarea mandatului incredintat de presedintele ASF, Dominique Blanc, spre surprinderea suporterilor. ... citeste toata stirea