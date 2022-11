Pase scurte / pase lungi: Nea "Tinel" ar fi implinit astazi... un secol!

Valentin Stanescu, "nea Tinel" cum il apelam, ar fi implinit astazi... 100 de ani. Cine a fost Valentin Stanescu? A fost unul din bunii antrenori care s-au perindat la conducerea tehnica a Craiovei Maxima, reusind in editia 1979-1980 sa aduca titlul pentru a doua oara in Banie. Tot cu el la carma tehnica, Universitatea Craiova a acces pana in turul trei ai Cupei UEFA, unde a fost blocata de Borussia M.Gladbach (2-0, 0-1), detinatoarea trofeului, dupa un retur in care Craiova a ratat un penalty. ... citeste toata stirea