Pase scurte / pase lungi: Uimirea lui... Patrick van Leeuwen!

O lege nescrisa a fotbalului spune ca niciun meci nu seamana cu precedentul. Echipa care facuse legea pe teren, in partida tur, de la Liublin (1-0), Zorya Luhansk, a fost literalmente scufundata (3-0) aseara, pe stadionul "Ion Oblemenco" in fata a 20.000 de spectatori, in returul ce a contat pentru Conference League, Craiova obtinand calificarea in play-off-ul competitiei, unde rezervata ii este acum vicecampioana Israelului, Hapoel Beer Sheva (18 si 28 august). Partida memorabila, prin ... citeste toata stirea