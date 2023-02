Pase scurte / pase lungi: Victoria tactica a lui "Geana"!

Chiar daca in ultimele partide cu CFR-ul lui Dan Petrescu, Craiova lui Mihai Rotaru si-a cam impartit victoriile, clujenii raman o echipa articulata, cu individualitati si joc coerent, nu usor de contracarat. Peste toate si o buna disciplina tactica. Dupa neverosimila infrangere, de la Constanta, in fata unei echipe "de copii", cum inspirat a numit-o Cosmin Staicu, pe niste gafe impardonabile in defensiva, vestiarul Craiovei parea tulburat, greu de remontat. Si totusi "Geana" a reusit aproape ... citeste toata stirea