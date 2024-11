Patrick Vieira, instalat antrenor la Genoa

Fostul international francez Patrick Vieira (48 de ani) va fi noul antrenor al formatiei italiene Genoa, in locul lui Alberto Gilardino (42 de ani). Victoria din derby-ul supravietuirii, cu Parma, nu l-a salvat pe Gilardino, cel care a avut un debut de sezon modest, dar afectat si de problemele de lot, survenite in urma vanzarilor de jucatori si accidentarilor. Totusi, cu 10 puncte dupa 12 etape, echipa rossoblu se afla in afara locurilor retrogradabile.Gilardino fusese promovat la prima ... citește toată știrea