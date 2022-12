Pele -jucatorul secolului al XX-lea- este nemuritor!

A decedat la varsta de 82 de ani, la spitalul "Albert Einstein", in urma unei tumori la colon. El era Brazilia si incarna toate excesele si pasiunile ei. Era sacru pentru poporul brazilian. Edson Arantes Do Nascimento, cunoscut sub numele de Pele, a marcat ca nimeni altul istoria fotbalului mondial. A putut sa fie rege fara sa domneasca. A avut o influenta imensa si in afara terenului de fotbal, in tara sa natala. A prins dictatura militara (1964-1985) dar si revenirea la democratie. Fiind ... citeste toata stirea