Universitatea Craiova implineste 75 de ani de existenta pe 5 septembrie anul acesta, iar galeria Stiintei celebreaza momentul la derby-ul cu FCSB, programat in Ghencea, sambata, 2 septembrie, de la ora 21.30. In jur de 1.500 de bilete vor avea alocate suporterii Stiintei pentru acest meci in sectorul destinat oaspetilor, acestea putand fi achizitionate online si la magazinele Universitatii Craiova, la pretul de 30 de lei. De asemenea, Peluza Nord organizeaza deplasarea cu autocarele, pretul ... citeste toata stirea