Peste 18.000 de euro va costa un meci pe "Ion Oblemenco" la anul

Echipele care vor sa organizeze meciuri in 2025 pe stadionul din Craiova, inaugurat in 2017, vor trebui sa plateasca aproximativ cu 6.000 de euro mai mult fata de actuala suma achitata pe eveniment. Pana acum, costul de inchiriere al stadionului pentru o partida de fotbal era in jur de 12.000 de euro, iar de la anul va fi mai mare de 18.000 de euro.Primaria Craiovei a lansat proiectul de hotarare privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2025, iar orice meci care ... citește toată știrea