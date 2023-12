In ultima etapa a grupelor Cupei Romaniei, Universitatea Craiova intalneste Farul Constanta, marti, de la ora 19.00, pe stadionul "Ion Oblemenco" din Banie. Oltenii au nevoie de o victorie pentru a fi siguri de calificarea in sferturile de finala, in timp ce campioana nu mai are sanse de a merge mai departe. Antrenorul Universitatii Craiova, bulgarul Ivaylo Petev, a anuntat ca va face schimbari in formula de start, urmand a oferi sansa de a juca si fotbalistilor care au avut mai putine minute ... citeste toata stirea