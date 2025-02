Philadelphia Eagles a castigat Super Bowl 2025, duminica noaptea, scor 40-22, in fata campioanei ultimelor doua editii, Kansas City Chiefs. Finala NFL s-a desfasurat in prezenta presedintelui american Donald Trump, la Caesars Superdome din New Orleans. Acesta a asistat la meci din loja proprietarei echipei New Orleans Saints si a plecat inainte de ceremonia inmanarii trofeului Vince Lombardi. Quarterbarck-ul Jalen Hurts a fost desemnat MVP-ul finalei, fiind superior omologului sau de la Kansas, ... citește toată știrea