Pigliacelli vrea sa joace in nationala Romaniei

Portarul Universitatii Craiova, Mirko Pigliacelli, a declarat ca spera sa joace pentru nationala Romaniei, dupa ce va obtine cetatenia romana. Goal-keeper-ul de 28 de ani a facut deja demersurile pentru a primi pasaport romanesc, iar procesul demarat se va incheia in luna iunie. Pigliacelli se afla deja de patru ani in Romania, timp in care a fost titular indiscutabil la Universitatea Craiova. Cotat la 1,4 milioane de euro, portarul de 28 de ani are selectii in nationalele Italiei, dar numai la