Primele meciuri din play-off-ul Champions League s-au disputat marti seara. In cel mai interesant, Rangers si PSV, care s-au duelat si anul trecut in aceeasi faza a competitiei, au remizat, 2-2, pe Ibrox Park. Campioana Poloniei, Rakow, a fost invinsa de FC Copenhaga, prin autogolul romanului Racovitan, care a jucat tot meciul, in timp ce Sorescu a fost introdus in ... citeste toata stirea