Farul, FCSB si Sepsi si-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Conference League, dupa tragerea la sorti de azi, de la sediul UEFA, de la Nyon.Daca va ajunge in play-off-ul Conference League, dupa dubla cu estonienii de la Flora Tallin, Farul va juca pe "ruta campioanelor", impotriva echipei eliminate din duelul Qarabag (Azerbaidjan) - HJK Helsinki (Finlanda), din turul trei preliminar al Europa Laeague.In cazul in care va ajunge in play-off, dupa dubla cu Aktobe, Sepsi va juca ... citeste toata stirea