Joi s-au disputat meciurile din mansa a doua a play-off-ului Europa League. Echipele castigatoare in urma dublelor confruntari s-au calificat in grupele Europa League, iar invinsele merg in grupele Conference League. Daca Romania nu are nicio reprezentanta in grupele vreunei competitii europene, exista echipe calificate in grupe din: Feroe, Moldova, Azerbaidjan, Bulgaria, Kosovo, Islanda, Finlanda, Albania, Israel.Rezultatele din play-off-ul Europa LeagueZaria Lugansk (Ucraina) - Slavia ... citeste toata stirea