Play-off-urile pentru optimi in Europa League si Conference League

Astazi se disputa prima mansa a play-off-urilor pentru optimile Europa League si Conference League.Europa League, play-off pentru optimi, prima mansa:ora 19.45: Feyenoord - AS Roma (in direct la ProArena), Galatasaray - Sparta Praga, Shakhtar - Marseille, Young Boys - Sporting.ora 22.00: AC Milan - Rennes (in direct la ... citește toată știrea