Final antologic de meci pe Olimpico din Roma, la meciul dintre Lazio si Atletico Madrid. Oaspetii conduceau cu 1-0 in minutul 90+4, iar portarul gazdelor, Provedel, a urcat in careul advers, la un corner, ultima faza a meciului. Lovitura de colt a fost executata, la prima bara, lazialii au cerut penalty la respingerea ibericilor, dar pe continuarea fazei, la a doua centrare in careu, Ivan Provedel a reluat cu capul impecabil aducand egalarea in extremis.Rezultatele primei seri cu meciuri din ... citeste toata stirea