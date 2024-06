Portarul Muntenegrului, Sarkic, a murit la 26 de ani

Portarul nationalei Muntenegrului si a echipei din Championship, Milwall, Matija Sarkic, a murit la varsta de 26 de ani. Tragedia s-a produs in aceasta dimineata, cand tanarul goal-keeper s-a prabusit in apartamentul sau din celebra statiune Budva, de la Marea Adriatica. Nascut in Anglia, Matija Sarkic a jucat recent in meciul ... citește toată știrea