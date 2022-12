Portugalia, cu Ronaldo rezerva, a facut set cu Elvetia

Portugalia este ultima echipa calificata in sferturile Mondialului, faza in care se va duela cu Marocul. Ibericii au spulberat viitoarea adversara a Romaniei in preliminariile Euro 2024, Elvetia, iar eroul meciului a fost Goncalo Ramos, tocmai inlocuitorul lui Cristiano Ronaldo in formula de start. Varful Benficai a reusit o tripla, iar Pepe, la 40 de ani, a marcat si el.Portugalia - Elvetia 6-1 Au marcat: Goncalo Ramos 17, 51, 67, Pepe 33, Guerreiro 55, ... citeste toata stirea