Portugalia, victorie in extremis

Golul marcat in minutul 90+3 de Francisco Conceicao, fiul fostului international lusitan, Sergio Conceicao, a adus victoria Portugaliei, scor 2-1, contra Cehiei, in cadrul grupei F, ultimul meci al primei runde a grupelor Euro 2024. Portugalia a dominat copios, dar cehii au deschis scorul prin Provod (62). In minutul 69, portarul Stanek a provocat autogolul lui Hranac.Cu ocazia acestui joc, portughezul Pepe a devenit cel mai varstnic fotbalist din toate timpurile care evolueaza la EURO. ... citește toată știrea