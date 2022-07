Posibilii adversari ai Stiintei in turul 3 al Conference League

In turul doi preliminar al Conference League, Universitatea Craiova va intalni formatia albaneza KF Vllaznia Shkoder, care a terminat campionatul intern pe locul 5, dar s-a calificat in cupele europene dupa ce a castigat Cupa Albaniei, invingand in finala chiar cosmarul Universitatii Craiova de anul trecut, KF Laci. Prima mansa este programata pe 21 iulie, pe arena "Loro Borici" din Shkoder, de la ora 22.00, ora Romaniei (ora 21.00 in Albania), va fi condusa de o brigada irlandeza, cu Paul ... citeste toata stirea