Surpriza serii in prima zi a actualei etape din preliminariile Euro 2024 a fost victoria Turciei, scor 1-0, la Osijek, in fata bronzului mondial, Croatia, gol marcat de extrema Galatei, Baris Yilmaz. Cu acest prilej, turcii au urcat pe primul loc in clasamentul grupei, dar au un meci in plus fata de croati. Spania s-a revansat dupa esecul din tur cu Scotia, in timp ce Albania confirma parcursul excelent din preliminarii si a zdrobit Cehia. Rezultate inregistrate joi, in calificarile pentru Euro ... citeste toata stirea