Preliminarii CM 2026: Messi-show cu Bolivia

Leo Messi a marcat 3 goluri (19, 84, 86) si a oferit si doua pase de gol in victoria cu 6-0 a Argentinei in fata Boliviei, in preliminariile CM 2026. 112 goluri a marcat Lionel Messi in 189 de selectii la nationala Argentinei. Lautaro Martinez (43), Julian Alvarez (45+3) si Thiago Almada (69) au marcat celelalte goluri ale campioanei mondiale.Intr-un alt meci, Brazilia a invins Peru cu 4-0, goluri: Raphinha (38, 54, ambele din penalty), Andreas Pereira (71) si Luiz Henrique (74). Si Columbia ... citește toată știrea