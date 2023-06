Pe Old Trafford, fundasul Universitatii Craiova, Zajkov, a luat parte la macelul suferit de Macedonia de Nord in fata Angliei, care s-a impus cu 7-0, in grupa C a preliminariilor Euro 2024. Zajkov a fost pe teren 57 de minute, pana la scorul de 5-0, timp in care, alaturi de Ashkovski, ex-Sepsi si Botosani, n-au avut nicio sansa in fata lui Saka, extrema lui Arsenal reusind o tripla in prima ora de joc. In aceeasi grupa, la Trnava, in Slovacia, Ucraina a ratat un penalty, prin Yarmolenko, dar a ... citeste toata stirea