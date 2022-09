Preliminarii Euro 2024: Romania, in urna a 2-a sau a 3-a

Nationala Romaniei va fi in urna a doua sau a treia la tragerea la sorti pentru preliminariile Euro-2024, programata duminica, 9 octombrie 2022, de la ora 13, la Frankfurt. Nationala Rusiei nu va fi in urne, Germania este calificata din oficiu, astfel ca in urne se vor afla 53 de reprezentative, ce vor fi repartizate in 10 grupe. Vor fi 7 grupe de cate 5 si 3 grupe de cate 6. Urnele valorice vor fi realizate in baza ierarhiei Ligii Natiunilor 2022-23.In functie de rezultatele ... citeste toata stirea