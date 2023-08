Liverpool a inceput prost partida cu Newcastle, pe terenul acesteia, ceea ce nu mai e demult o surpriza. Cu 4 infrangeri consecutive, in fata "cormoranilor", Newcastle -calificata in Liga Campionilor (n-a mai invins din decembrie 2015 pe St. James Park)- a fortat banda dreapta unde internationalul de tineret Gordon i-a facut momente grele lui Alexander Arnold (cartonas galben min. 6) pentru a deschide scorul (min. 25) la o gresala monumentala a aceluiasi aparator al lui Liverpool. ca si in ... citeste toata stirea