Dupa ce miercuri a fost invinsa (1-3) de West Ham, in optimile de finala ale Cupei Ligii, Arsenal a cedat si in campionat, in premiera, in fata lui Newcastle, pe terenul acesteia. Avea 7 victorii si 3 remize in primele 10 etape de campionat si spera sa-si mentina invincibilitatea. Michel Arteta a trimis in teren o linie de atac alcatuita din Gabriel Martinelli - Edward Nketiah - Bukaio Sako, sustinuta de Kai Havertz, tot atacant, dar fara norvegianul Martin Odegaard, conducatorul de joc. In ... citeste toata stirea