Premier League: Arsenal rateaza Liga Campionilor

Pe St. James Park din Newcastle (52.274 spectatori), Arsenal avea nevoie imperativa, aseara, de o victorie in penultima etapa de campionat pentru a o devansa pe Tottenham, de care o despart 2 puncte in clasament, si a prinde locul 4 care asigura participarea in editia viitoare a Ligii Campionilor. Unde n-a mai fost prezenta din sezonul 2015-2016. N-a reusit sa castige, desi facuse acest lucru in 17 din ultimele 18 partide directe. Au marcat Ben White (min. ... citeste toata stirea