Premier League: Arsenal s-a impus in derby-ul cu Man United

Arsenal Londra a castigat, pe teren propriu, cu 2-0, derby-ul cu Manchester United, din etapa a 14-a din Premier League, goluri: Timber '54 si Saliba '73. Man City se impune in sfarsit, dupa 7 meciuri in care bifase 6 esecuri si o remiza in toate competitiile. Liverpool a fost egalata in ultimul minut la Newcastle, iar Chelsea continua forma buna si a spulberat-o pe Southampton in deplasare. Clasamentul la varf: 1. Liverpool 35p, 2. Chelsea 28p, 3. Arsenal 28p, 4. City 26p.Rezultate: Aston ... citește toată știrea