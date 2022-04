Doua echipe angajate in lupta pentru locul patru, in clasamentul Premier League -Arsenal si Tottenham- care asigura participarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor, au cedat in etapa a 33-a, in fata lui Southampton, respectiv Brighton, cu acelasi scor (1-0). Asadar, Tottenham - Brighton 0-1, Southampton - Arsenal 1-0. Brighton a marcat prin Leandro ... citeste toata stirea