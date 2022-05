Premier League: Cand a pierdut Liverpool... campionatul

Liverpool a incheiat sezonul 2021-2022, din nou pe locul secund in urma lui Manchester City, cu care a remizat (2-2) in ambele partide din campionat, dar a invins-o in Cupa Angliei (3-2). Cele doua echipe fanion din Premier League se vor reintalni, in preambulul sezonului viitor, in Community Shield. Si totusi cand a pierdut Liverpool campionatul? S-ar putea spune ca remiza (1-1) cu Tottenham pe teren propriu in etapa 36 a fost fatala, desi oamenii lui Antonio Conte au avut un final de sezon ... citeste toata stirea