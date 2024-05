Premier League: Casemiro, un dezastru!

Pe "Old Trafford", Manchester United a cedat (0-1) in fata lui Arsenal, care mai spera la cucerirea titlului. Unicul gol al partidei a fost realizat de internationalul belgian Leandro Trossard (min. 20) care a profitat de un plasament gresit al lui Casemiro, reprofilat pe postul de fundas central la aceasta partida, in absenta lui Varane si Maguire. La cateva zile dupa ce fostul mare international englez Carragher il criticase pentru prestatia sa in partida cu Crystal Palace, considerand ca "a ... citește toată știrea