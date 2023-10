Dominanta, dar sterila, lipsita de inspiratie, Chelsea a cedat (0-2) pe Stamford Bridge, in fata celor de la Brentford si nori negri se aduna asupra antrenorului Mauricio Pochettino care are un bilant aproape execrabil (3 victorii, 3 remize, 4 infrangeri) a carui echipa se afla pe locul 11 in clasament. Golurile partidei au fost realizate de Ethan Pinnock (min. 59) si ... citeste toata stirea