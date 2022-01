Condusa (0-2) de Manchester United pe propriul teren, prin dubla lui Bruno Fernandez (min. 6, 67), Aston Villa a egalat prin Jacob Ramsey (min. 77) si Philipe Coutinho (min. 82) intrat in teren, in premiera in locul lui Morgan Samson (min. 68). Implicat in ... citeste toata stirea