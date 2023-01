75 milioane euro a costat transferul atacantului uruguayan (international) Darwin Nunez, in vara trecuta de la Benfica la FC Liverpool, unde in 13 partide a marcat 5 goluri. Titularizat cu regularitate de Jurgen Klopp si prin forta imprejurarilor (sunt accidentati Luis Diaz, Roberto Firmino si Diogo Jota), sustinut in declaratiile de presa, Darwin Nunez exaspereaza prin ratarile monumentale, meci de meci, ... citeste toata stirea