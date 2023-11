In weekend-ul trecut un comitet independent din Premier League a acordat lui Everton o penalizare de 10 puncte pentru infractiuni financiare, pe motivul nerespectarii regulilor de "profitabilitate si viabilitate". Inaintea partidei de astazi, cu Manchester United, Everton se afla pe ultimul loc in clasamet cu 4 puncte, dupa ce se aflase pe locul 14, inainte de sanctiune. Suficient pentru a se intrezati inca o data spectrul retrogradarii. Anul trecut oamenii lui Sean Dyche au scapat in ultimul ... citeste toata stirea