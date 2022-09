Premier League: Derby-ul orasului Liverpool - indecis

39.240 spectatori au fost prezenti pe Goodison Park, la partida Everton - FC Liverpool, incheiata indecis (0-0). Conform traditiei a avut o inflatie de vigoare. De data aceasta, poate cu un plus, chiar, prin faptul ca Everton (2 infrangeri si 3 remize) se afla intr-o situatie precara in clasament si dorea sa profite de debutul timid de sezon al lui FC Liverpool (8 pct.). In continuare fara aportul lui Konate, Thiago Alcantara, dar cu Darwin Nunez, titularizat, dupa o suspendare de 3 etape. Au ... citeste toata stirea