Premier League: Divort cert intre Ronaldo si Manchester United

Dupa interviul incendiar al starului portughez Cristiano Ronaldo (37 ani), difuzat duminica seara, conturile acestuia cu Manchester United sunt de acum reglate si divortul a devenit o certitudine. "Eu m-am simtit tradat, a spus multiplul castigator al Balonului de Aur. Am simtit ca mai multe persoane nu ma doreau aici, nu in sezonul actual, ci in cel trecut, cand am revenit in august 2021(...). Nu am nici un respect pentru Eric Ten Hag, care n-a demonstrat respect fata de mine. Daca voi nu ... citeste toata stirea